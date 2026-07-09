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ВЦИОМ: половина россиян назвали крепкую семью главной ценностью

По данным аналитического центра, основными мотивами создания семьи остаются любовь, рождение и воспитание детей.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 18:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Около 50% россиян считают, что крепкая семья является главной ценностью, для 76% опрошенных создание семьи, рождение и воспитание детей входят в число важнейших жизненных целей. Такие результаты показало исследование ВЦИОМ, презентация которого состоялась сегодня, передает корреспондент «Звезды».

По результатам опроса, большинство респондентов (72%) рассматривают семью как источник эмоциональной поддержки, любви, тепла и чувства защищенности. Еще 57% считают одной из ключевых функций семьи рождение и воспитание детей.

Отвечая на вопрос о качествах, которые необходимо прежде всего воспитывать в детях, 31% участников исследования назвали ответственность. Еще 25% сказали о честности, а 19% отметили уважение к старшим.

Исследование показало, что семья сохраняет статус главной жизненной ценности для большинства россиян. Основными мотивами создания семьи остаются любовь, рождение и воспитание детей. Родители по-прежнему выступают главным институтом воспитания детей.

Участники III Всероссийского свадебного фестиваля, который состоялся накануне, демонстрируют несколько более высокий уровень приверженности семейным ценностям по сравнению с населением России в целом, заметили в аналитическом центре. Президент России Владимир Путин ранее направил приветствие участникам фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства пожелал молодоженам счастья и благополучия, призвав их беречь друг друга.

В Москве 150 пар зарегистрировали брак вчера, 8 июля, когда в РФ отмечался День семьи, любви и верности. Этот праздник посвящен главным ценностям, которые объединяют людей во все времена.

#Россия #в стране и мире #семья #исследование #опрос #ВЦИОМ #рождение детей #аналитический центр
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