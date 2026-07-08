Путин поздравил участников свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства поздравил их с Днем семьи, любви и верности.

«Сегодня по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни», - указал президент.

Путин назвал семью главной жизненной ценностью и надежной опорой для каждого человека. Именно в семье закладываются культурные традиции и незыблемые нравственные ориентиры, такие как забота о близких и любовь к Отечеству, сказал глава государства.

Поздравление российского лидера участникам зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. От себя он добавил, что День семьи, любви и верности приобретает все большую поддержку благодаря тому, что количество пар, которые регистрируют свой брак именно 8 июля, стремительно увеличивается.

«Спасибо за то, что вы приняли решение создание своей семьи провести в день национального праздника», - сказал Кириенко.

На мероприятии также присутствует заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она в свою очередь поздравила участников и напомнила, что сегодняшний праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые своим примером продемонстрировали счастье семейного очага.

«И это, конечно, серьезный символ и серьезный залог семейного счастья. У нас есть еще одна особенность III Всероссийского свадебного фестиваля - он проходит в Год единства народов России», - отметила Голикова.

В Национальном центре «Россия» 8-9 июля проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Этот ежегодный праздник объединяет торжественные церемонии бракосочетания, концертные программы, мастер-классы, лекции и дискуссии о свадебных традициях народов России и семейных ценностях.