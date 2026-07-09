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Синоптик оценила угрозу смерчей в Москве из-за мощного циклона

Татьяна Позднякова подтвердила, что завтра Москву могут настигнуть грозы.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 15:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вероятность успешного предсказания смерчей составляет менее 10%, рассчитать это явление современными методиками невозможно. Но можно утверждать, что завтра в столице будет довольно контрастная погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как отметила специалист, смерчи занимают всего несколько метров или пару километров, и современные модели не могут их рассчитать. Поэтому заранее сказать, где и будут ли они вообще, невозможно.

«Сегодня большая часть территорий столичного региона находится еще в прохладной воздушной массе. Завтра произойдет попятное смещение холодного атмосферного фронта назад», - объяснила Позднякова.

По словам синоптика, в пятницу в Москву придет теплый атмосферный фронт, и температура воздуха прогреется до +25...+27 градусов. При этом осадки, которые уже выпали и могут выпасть ночью, создадут условия влажной неустойчивости.

«Будет развиваться мощная кучево-дождевая облачность, поэтому завтра возможно развитие грозовой деятельности», - продолжила Позднякова.

Грозы всегда связаны с вихреобразными процессами под облаками, порывы ветра под ними могут достигать 12-15 м/с, сказала метеоролог. Но не каждое завихрение в приземном слое атмосферы можно назвать смерчем.

Смерч - это крайне редкое явление, уточнила Позднякова. Она выразила надежду на то, что завтра и в последующие дни это явление обойдет стороной столичный регион.

Накануне Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что комфортные и теплые дни в Москве на этой неделе будут только в пятницу и субботу. Температура воздуха прогреется до +26 градусов, но сильной жары не будет.

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