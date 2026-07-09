В РСТ и АТОР опровергли массовые отравления туристов в отелях Египта

В объединениях российских туроператоров не зафиксировали массовых обращений россиян, пострадавших от отравлений в египетских отелях, а также массовой рассылки предупреждений со стороны турагентств. Об этом «Звезде» рассказали в Ассоциации туроператоров России и в Российском союзе туриндустрии.

Отдельные случаи обращения туристов за медицинской помощью во время отдыха случаются в любой стране и не обязательно указывают на наличие системной проблемы, подчеркнули в РСТ. Причины плохого самочувствия могут быть разными и требуют индивидуального подхода специалистов.

В РСТ напомнили, что соблюдение базовых санитарно-гигиенических правил является общепринятой практикой. Туристам рекомендуется пить бутилированную воду там, где это советуют туроператоры или принимающая сторона, регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептики, тщательно мыть фрукты и овощи, а также соблюдать общие нормы личной гигиены. Эти рекомендации универсальны для путешествий в разные страны мира и не указывают на наличие чрезвычайной ситуации.

Если у туроператоров или страховых компаний возникает информация о рисках для безопасности туристов, путешественники своевременно получают соответствующие советы. По данным РСТ, сейчас нет оснований говорить о массовости таких случаев в Египте.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что турагенты якобы рассылают отдыхающим сообщения об угрозе пищевых отравлений в египетских отелях. В них приводятся меры предосторожности - в частности, рекомендация избегать использования водопроводной воды.

Ранее у туристки, вернувшейся из Таиланда в Россию, обнаружили мелиоидоз. Состояние женщины было тяжелым, ее госпитализировали. В Таиланде она посещала экскурсии, в числе которых была ферма со слонами.