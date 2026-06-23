Завозной случай мелиоидоза обнаружили в России

В России у вернувшейся из Таиланда туристки диагностировали мелиоидоз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Cостояние женщины тяжелое, она находится в больнице. Во время пребывания в Таиланде россиянка посещала экскурсии, в том числе ферму со слонами.

Мелиоидоз - это опасная тропическая инфекция, вызываемая бактерией Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве эндемичных стран. Заражение происходит при контакте с загрязненной землей, вдыхании пыли, употреблении зараженной воды или пищи, а также, в редких случаях, от больных животных. Наибольшему риску заражения подвержены люди старше 45 лет и страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни легких, печени и почек.

Инкубационный период может длиться от одного до 21 дня, а в некоторых случаях и годами. Симптомы включают высокую температуру, мышечные и грудные боли, кашель с гнойной и кровянистой мокротой, диарею и образование абсцессов.

Эндемичные регионы включают Таиланд, Вьетнам, Индию, Китай, Австралию, Мальдивы и другие страны, популярные среди туристов. В Россию инфекция завозилась дважды - в 2017 и 2024 годах.

Роспотребнадзор подчеркивает, что при поездках в такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и Океания, необходимо строго соблюдать меры профилактики. В эндемичных регионах надо носить закрытую обувь, избегать хождения босиком, купания в пресных водоемах, поездок в зоны возможных наводнений и контактов с животными.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на территории России нет риска распространения лихорадки денге, однако в стране периодически регистрируются завозные случаи этого заболевания. По данным на 20 июня, с начала года в Шри-Ланке зарегистрировали более 44 тысяч случаев заболевания и 28 летальных исходов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо.

Кроме того, в ведомстве назвали восемь прививок, которые должен сделать каждый. Вакцинацию от ключевых заболеваний проводят за счет бюджетных средств.