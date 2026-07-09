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Львова-Белова: за спасенной в Константиновке девочкой наблюдают врачи

Уполномоченные в РФ устанавливают контакт с близкими и родственниками Софии.
Владимир Рубанов 09-07-2026 18:03
© Фото: malvovabelova, Telegram © Видео: malvovabelova, Telegram

Эвакуированная российскими военными из Константиновки 10-летняя София временно находится в детском учреждении, и ей оказывают медицинскую и психологическую помощь. Об этом рассказала уполномоченный по правам детей в России Мария Львова-Белова.

У Софии проблемы со зрением, и офтальмолог уже провел осмотр. Сейчас для нее изготавливают очки. Девочку посетила уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская. Специалисты устанавливают контакт с близкими и родственниками девочки, чтобы они могли принять участие в ее судьбе.

Военнослужащие группировки «Юг» спасли из Константиновки 10-летнюю девочку, потерявшую родителей. Об этом сообщило ранее Министерство обороны России, опубликовав видео эвакуации.

Девочку нашли бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка, проверяя дома на окраине города. София находилась в подвале. Она рассказала, что мать умерла, а отца не помнит. Бабушка и дедушка, как уточнили в Минобороны, погибли при ударе украинского дрона.

На протяжении почти месяца военные помогали девочке. Они доставляли ей продукты и необходимые вещи, посещали ее и обеспечивали безопасность, пока не появилась возможность организовать эвакуацию.

#константиновка #мария львова-белова
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