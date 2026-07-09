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Bloomberg: у Киева уйдут годы на производство ракет для ЗРК Patriot

Для создания полноценного производства Киеву предстояло бы наладить целую цепочку поставщиков, закупить спецоборудование и подготовить соответствующий персонал.
Ян Брацкий 09-07-2026 01:32
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Global Look Press

Украина не сможет оперативно производить ракеты для ЗРК Patriot, даже если Соединенные Штаты Америки передадут ей все необходимые технологии. Таким мнением поделилась аналитик агентства Bloomberg Бекка Вассер.

Проблема в том, что ключевые компоненты ракеты, включая системы наведения, поставляет ограниченное количество корпораций. Кроме того, для создания полноценного производства Киеву предстояло бы наладить целую цепочку поставщиков, закупить спецоборудование и подготовить соответствующий персонал.

«На создание ракеты Patriot уходят годы, а это значит, что украинское производство этих ракет не начнется в ближайшие сроки. Способность Украины быстро производить беспилотники может не распространяться на производство Patriot, учитывая строгий контроль со стороны США», - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи киевскому режиму лицензии на производство ракет для систем Patriot. Со слов главы Белого дома, это оборонительное оружие, которому он отдает большее предпочтение, чем наступательному.

Украина остро нуждается в системах ПВО, о чем Владимир Зеленский неоднократно заявлял своим союзникам в Европе и за океаном. В мае он даже написал письмо Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Позже он поделился, что получил ответ, но раскрывать подробности не стал.

#пво #Украина #сша #Зеленский #зрк patriot
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