Машина замгубернатора Курской области попала в массовую аварию

Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Об этом сообщило правительство региона.

По предварительным данным, авария произошла в Конышевском районе, где председатель правительства региона находился с рабочим визитом. С машиной чиновника столкнулись несколько автомобилей.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, говорится в сообщении. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Сам Александр Чепик в аварии не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки в тот же Конышевский район. Причиной аварии стали сложные погодные условия - автомобиль занесло на трассе и выбросило на обочину. После него Хинштейн некоторое время лечился, в том числе в Москве. Других пострадавших при этом не было.