МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Машина замгубернатора Курской области попала в массовую аварию

В ДТП пострадали пять человек, включая 15-летнюю девочку.
Владимир Рубанов 09-07-2026 17:21
© Фото: kurskadm, Telegram

Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Об этом сообщило правительство региона.

По предварительным данным, авария произошла в Конышевском районе, где председатель правительства региона находился с рабочим визитом. С машиной чиновника столкнулись несколько автомобилей.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, говорится в сообщении. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Сам Александр Чепик в аварии не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки в тот же Конышевский район. Причиной аварии стали сложные погодные условия - автомобиль занесло на трассе и выбросило на обочину. После него Хинштейн некоторое время лечился, в том числе в Москве. Других пострадавших при этом не было.

#Курская область #ДТП #массовая авария #Александр Чепик #заместитель губернатора
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 