Хинштейн попал в аварию, его машину занесло на дороге

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в аварию, пишет 360.ru. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», - написал он в социальных сетях.

Отмечается, что у губернатора нет серьезных травм. Машина не столкнулась с другими транспортными средствами, вследствие ДТП никто не пострадал, добавил Хинштейн.

Он передал, что сожалеет, что не смог сегодня встретиться с жителями. Но пообещал, что сделает это, как только поправится.