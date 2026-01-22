МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хинштейн попал в аварию, его машину занесло на дороге

ДТП произошло без серьезных последствий.
Гоар Хачатурян 22-01-2026 13:32
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в аварию, пишет 360.ru. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», - написал он в социальных сетях.

Отмечается, что у губернатора нет серьезных травм. Машина не столкнулась с другими транспортными средствами, вследствие ДТП никто не пострадал, добавил Хинштейн.

Он передал, что сожалеет, что не смог сегодня встретиться с жителями. Но пообещал, что сделает это, как только поправится.

#Курская область #авария #ДТП #больница #Александр Хинштейн
