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Россиянка умерла от теплового удара в Испании

Только за эту неделю в регионе от жары скончались два человека.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 17:06
© Фото: Marta FernÃƒÂ°Ndez, Keystone Press Agency, Global Look Press

От теплового удара в Испании умерла женщина из России. Речь идет о 59-летней жительнице Севильи, которая стала четвертым человеком в Андалусии, который погиб от жары. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

«На данный момент причина заражения неизвестна, и никакие личные данные не связаны с факторами особого риска, предусмотренными Андалузским протоколом координации действий против воздействия чрезмерных температур на здоровье 2026 года», - говорится в тексте.

Отмечается, что женщине стало плохо после длительного пребывания на улице при экстремально высокой температуре воздуха. По информации ведомства, погибшая стала второй зарегистрированной на этой неделе «жертвой теплового удара».

Чтобы справиться с высокими температурами, Министерство здравоохранения рекомендует по возможности не выходить на улицу в центральные часы дня. Людям, чья работа связана с пребыванием на солнце, посоветовали умерить физические нагрузки в самые жаркие часы.

Напомним, что аномальная погода царит по всей Западной Европе. Ранее парижские морги сообщили, что переполнились из-за роста смертности от экстремальной жары. Перегрузка грозит уже и крематориям.

#испания #россиянка #Севилья #аномальная жара #тепловой удар #Андалусия
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