Комбат рассказал, как танкисты раздавили гусеницами украинские блиндажи

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с танкистами. Командир танкового батальона рассказал ей, как врага раздавили гусеницами.

«На одном танке отказала пушка. Экипаж не растерялся, поехал давить их дальше. Ну, то есть их блиндажи, окопы, просто крутиться на месте», - сказал комбат Назар Гнатко.

Он добавил, что, покрутившись, танк получил команду на отход. При этом, отходя, экипаж останавливал машину и забирал раненых, встреченных по пути - как лежащих, так и стоящих. Командир батальона подчеркнул, что все это происходило в бою, и тем самым танкисты спасли жизни многим военнослужащим.

Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-72Б3М разрушил опорный пункт боевиков ВСУ под Добропольем. Каждый выстрел корректировался с воздуха - так выполнить задачу получилось с наименьшим расходом 125-миллиметровых снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.