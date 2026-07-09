По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, закрытие воздушного пространства над Украиной силами США может стать причиной расширения конфликта. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам написал в Telegram.

Некоторые европейские политики, известные своей русофобией, внушили президенту США Дональду Трампу эту идею, считает Джабаров. Он отметил, что «закрытие неба» позволит Украине атаковать российские объекты, а российские ракеты будут уничтожаться еще до того, как достигнут цели.

Сенатор предположил, что заявление Трампа могло быть сделано под влиянием обстановки на саммите НАТО. Джабаров подчеркнул, что если американскому лидеру самому непонятно, то, вероятно, военные быстро разъяснят ему, что это будет уже не локальный конфликт между Украиной и Россией, а война с использованием самого опасного оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре сообщил, что Америка готова закрыть воздушное пространство над Украиной, если это потребуется. Из его слов следовало, что такую меру могли бы предусматривать гарантии безопасности при остановке конфликта. Кроме того, он допустил передачу Киеву лицензий на производство ракет Patriot.

Возможное закрытие воздушного пространства над Украиной означает участие военнослужащих стран НАТО в конфликте, против чего Россия проводит специальную военную операцию, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это заявление Трампа стало новым, ранее такая идея не обсуждалась, поэтому тему еще предстоит осмыслить.