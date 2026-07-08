Синоптик предупредила, что жара в Москве не наступит в ближайшее время

Комфортные и теплые дни в Москве на этой неделе будут только в пятницу и субботу, когда температура воздуха нагреется до +26 градусов. Погода все равно будет облачной, местами пройдут кратковременные дожди. Никакой сильной жары в ближайшее время не ожидается, рассказала «Звезде» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Пока что категория "жаркая погода" нигде не звучит. Из долгосрочных прогнозов тоже нет намека на то, что погоду будет определять блокирующий антициклон, при котором температура может достигнуть, во всяком случае в регионе, отметки +30 градусов», - объяснила она.

По словам метеоролога, как таковые ливни еще даже не начинались. Она добавила, что сейчас погода в Москве действительно пасмурная и ветреная, но она лишь чуть прохладнее, чем положено для этих чисел июля.

Ближе к 14 июля атмосферное давление подрастет и дожди прекратятся, спрогнозировала Позднякова. И тогда уже можно ждать повышения температуры до отметки +28 градусов. Температура воздуха на следующей неделе вернется к климатической норме, но «жары никто не обещает», заключила эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предстоящая пятница станет самым теплым днем недели. Ожидается, что воздух прогреется до +24...+26 градусов.