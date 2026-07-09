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Захарова предложила дипломатам ФРГ пересесть на общественный транспорт

В МИД РФ призвали Германию прекратить «агрессивную войну».
Владимир Рубанов 09-07-2026 15:20
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила дипломатам из посольства Германии в России пользоваться общественным транспортом. Это пожелание прозвучало в ответ на их обеспокоенность по поводу топлива.

Посольство ФРГ заявило о проблемах с бензином и призвало к прекращению, как они выразились, «агрессивной войны». Москва согласна с тем, что Берлину следует прекратить агрессивные действия руками киевского режима, подчеркнула Захарова.

В то же время обеспокоенные немецкие дипломаты могут воспользоваться общественным транспортом, написала представитель МИД в своем Telegram-канале. Там они смогут узнать об итогах Великой Отечественной войны и кто такие бандеровцы.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее объявил о самом крупном вкладе страны в новый пакет помощи НАТО для Украины. При этом он пожаловался, что бундесверу не хватает вооружений, потому что поставки не успевают за заказами.

#Москва #в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Германия #МИД России #посольство #Общественный транспорт
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