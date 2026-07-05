Бундесверу не хватает военного оснащения, так как поставки не успевают за заказами. Об этом газете Bild сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«К сожалению, у нас есть проблема: мы не получаем поставки так быстро, как заказываем. Оборонная промышленность наращивает темпы, но теперь нам нужно еще больше скорости, чтобы действительно иметь эти вещи на складе или в порту», - пожаловался Писториус.

Напомним, издание Stern, сославшись на внутренние украинские отчеты, отметило, что немецкие зенитные системы Skynex, на которые возлагал большие надежды киевский режим, показали катастрофические результаты в условиях реальных боевых действий. В отчете уточнили, что лишь две пушки из двух батарей сумели справиться со своей задачей.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall приобрел контрольный пакет хорватской компании DOK-ING, которая производит беспилотные платформы. Компания имеет рабочий филиал в Киеве, который производит продукцию для украинских боевиков.