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Писториус заявил о дефиците военного оснащения для ВС Германии

По его словам, необходимо нарастить темпы оборонной промышленности.
Вероника Левшина 05-07-2026 03:43
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бундесверу не хватает военного оснащения, так как поставки не успевают за заказами. Об этом газете Bild сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«К сожалению, у нас есть проблема: мы не получаем поставки так быстро, как заказываем. Оборонная промышленность наращивает темпы, но теперь нам нужно еще больше скорости, чтобы действительно иметь эти вещи на складе или в порту», - пожаловался Писториус.

Напомним, издание Stern, сославшись на внутренние украинские отчеты, отметило, что немецкие зенитные системы Skynex, на которые возлагал большие надежды киевский режим, показали катастрофические результаты в условиях реальных боевых действий. В отчете уточнили, что лишь две пушки из двух батарей сумели справиться со своей задачей.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall приобрел контрольный пакет хорватской компании DOK-ING, которая производит беспилотные платформы. Компания имеет рабочий филиал в Киеве, который производит продукцию для украинских боевиков.

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