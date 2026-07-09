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Президент Чехии дал Украине два месяца на возобновление переговоров

Заявление было сделано на фоне инициативы чешских парламентариев отобрать у Зеленского высшую награду республики.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 14:03
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Global Look Press

У киевского режима есть два месяца для возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью, который дал газете Telegraph.

«У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры», - говорится в материале.

Ранее в чешском парламенте депутаты от правящей партии «Свобода и прямая демократия» выступили с предложением к президенту республики отобрать у Владимира Зеленского высшую награду страны - орден Белого льва - из-за присвоения им одной из воинских частей названия «героев УПА»*. По словам Райхла, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований.

В январе сообщалось, что Чешская Республика не будет продавать или передавать Украине легкие учебно-боевые самолеты L-159, способные сбивать БПЛА. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Андрей Бабиш. Глава правительства отверг план, предложенный президентом Петром Павлом. Павел заявил во время визита в Киев, что Чехия в короткие сроки может предоставить несколько таких самолетов. Потом он добавил в выходные, что Украина предложила купить несколько таких истребителей. Чешский министр обороны Яромир Зуна заявил, что армия нуждается в этих самолетах, потому что срок их службы истекает только в 2040 году. По словам премьера, все имеющиеся самолеты задействованы и никаких других нет.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #Европа #чехия #переговоры #Петр Павел
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