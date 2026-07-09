Россия за пять месяцев экспортировала рекордное количество чипсов

Россия с января по май 2026 года экспортировала 21 тысячу тонн картофельных чипсов, что является рекордом для этого периода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального центра «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, за первые пять месяцев 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за май) Россия экспортировала более 21 тысяч тонн картофельных чипсов на сумму почти 100 млн долларов США», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за всю историю наблюдений в этот период были достигнуты рекордные показатели как в весе, так и в деньгах. За аналогичный период в прошлом году объем поставок был ниже на 11% в натуральном и на 29% в денежном выражении.

В пятерку крупнейших стран-импортеров за этот период вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Всего с начала года российские картофельные чипсы поставлялись более чем в 35 стран мира.

Напомним, что в 2025 году Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай, заработав на этом 3,42 млрд долларов. Отмечалось, что за первый квартал 2026 года РФ поставила в КНР продукцию на 1,1 млрд долларов, подняв долю до 16,2%.