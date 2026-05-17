Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай

Доля России в китайском рыбном импорте в 2025 году достигла 14,4%.
Глеб Владовский 21-05-2026 08:49
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В 2025 году Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай, заработав 3,42 млрд долларов. Такую статистику привели во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«За 12 месяцев российские компании отправили на китайский рынок рыбу и морепродукты на 3,42 млрд долларов. Ближайшим конкурентом оказался Эквадор - его поставки в КНР оценили в 3,25 млрд», - цитирует ведомство Life.

Отмечается, что доля России в рыбном импорте Китая в прошлом году составила 14,4%. Кроме того, за первый квартал 2026 года РФ поставила в КНР продукцию на 1,1 млрд долларов, подняв долю до 16,2%.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года товарооборот между Россией и Японией стал выше на 23%, чем год назад, а именно - около 679 млн долларов.

#Китай #Россия #в стране и мире #экспорт #рыбная продукция
