В 2025 году Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай, заработав 3,42 млрд долларов. Такую статистику привели во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«За 12 месяцев российские компании отправили на китайский рынок рыбу и морепродукты на 3,42 млрд долларов. Ближайшим конкурентом оказался Эквадор - его поставки в КНР оценили в 3,25 млрд», - цитирует ведомство Life.

Отмечается, что доля России в рыбном импорте Китая в прошлом году составила 14,4%. Кроме того, за первый квартал 2026 года РФ поставила в КНР продукцию на 1,1 млрд долларов, подняв долю до 16,2%.

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года товарооборот между Россией и Японией стал выше на 23%, чем год назад, а именно - около 679 млн долларов.