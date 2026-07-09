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Германия будет покупать у США ракеты Tomahawk

Фридрих Мерц сообщил, что так правительство закроет «важную стратегическую брешь» в стране.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 13:02
© Фото: U.S Navy/U.S. Navy, Global Look Press

Власти Германии на саммите НАТО в Турции договорились с Соединенными Штатами о покупке крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«К тому же мы на полях встречи в Анкаре договорились с американской администрацией о том, что нами будут приобретены и размещены в Германии американские ракеты Tomahawk», - сказал Мерц на выступлении в бундестаге.

Тем самым Германия закрывает «важную стратегическую брешь», добавил он. Параллельно ФРГ будет работать над созданием собственных европейских систем и их размещением в Европе.

Ранее Мерц поддержал требование Белого дома о повышении оборонных расходов европейских союзников по Североатлантическому альянсу. На пресс-конференции в Анкаре он отметил, что период «бесплатных» обязательств для европейцев в НАТО завершен.

В конце апреля канцлер ФРГ заявил, что за последние два десятилетия немцы «слишком уютно устроились», наслаждаясь атмосферой благополучия. Глава правительства предупредил жителей Германии о том, что они больше не смогут рассчитывать на прежний уровень стабильности и благосостояния.

#в стране и мире #НАТО #сша #Германия #ракеты tomahawk #мерц
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