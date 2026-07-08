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Мерц заявил, что «халява» для европейцев в НАТО закончилась

По словам канцлера, европейские страны-члены НАТО в настоящее время тратят на оборону «недопустимо» мало.
Владимир Рубанов 08-07-2026 22:44
© Фото: Michael Kappeler dpa, Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал поддержку требованию США о повышении оборонных расходов европейских союзников по НАТО. На пресс-конференции в Анкаре он отметил, что период «бесплатных» обязательств для европейцев в альянсе завершен.

Потом федеральный канцлер решил выразиться вульгарнее и сказал: «халява» для европейцев в НАТО закончилась. По словам канцлера, европейские страны-члены НАТО в настоящее время тратят на оборону «недопустимо» мало.

Мерц привел цифры: расходы США на НАТО и расходы Европы на НАТО составляют соотношение 80 к 20, где 80 - это США, а 20 - Европа и другие страны НАТО. Глава немецкого правительства назвал такое положение неприемлемым.

Президент США Дональд Трамп на саммите в Анкаре в очередной раз выразил разочарование в НАТО. До этого он неоднократно высказывал критику в адрес Европы за недостаточный вклад и требовал от всех членов повысить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП. Американский лидер заявлял о возможном выходе США из НАТО.

Ранее Мерц признал окончание «эпохи благополучия» в Германии. По словам федерального канцлера, немцы «слишком уютно устроились», но времена изменились.

#НАТО #сша #Германия #Дональд Трамп #Европа #Фридрих Мерц #финансирование #оборонные расходы
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