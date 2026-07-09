Комбат заявил, что боевики в Красном Лимане трусливо прячутся в подвалах

Командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Скорпион заявил, что боевики в городе Красный Лиман (ДНР) не оказывают сопротивления. Видео с рассказом комбата предоставило Минобороны России.

«На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. С нами в бой не вступает. Личный состав уверенно продвигается, зачищает», - отметил Скорпион.

Он добавил, что неприятель в городе уже не может обеспечить себя логистически. Единственное, что посылается в Красный Лиман украинской стороной, это НРТК и БПЛА. При этом российские войска рассредоточили свои силы так, что практически все, что отправляет в город враг, перехватывается.

Скорпион констатировал, что противник пытается оказать давление дронами-«ждунами», расставляет ловушки и растяжки. Но наши штурмовики обучены встрече с такими неприятностями. Они расстреливают «ждунов» или уничтожают их сбросами со своих дронов, а растяжки разминируются.

При этом российские военнослужащие, зажимая боевиков в очередном подвале, дают им возможность сдаться. Противник в ряде случаев это предложение принимает и попадает в плен. Скорпион подчеркнул, что наши бойцы при необходимости всегда оказывают помощь мирным жителям.

Ранее командир батальона с позывным Татарин заявил, что в ВСУ поставили крест на разрозненных, дезорганизованных группах боевиков, оставшихся в Константиновке. Судя по данным радиоперехвата, враг не планирует выводить своих военнослужащих из города.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.