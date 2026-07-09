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Песков: Трамп вчера не звонил Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться

Официальный представитель Кремля отметил, что у лидеров России и США налажен конструктивный диалог.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 12:34
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вчера не звонил российскому лидеру Владимиру Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», - сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что у лидеров России и США налажен конструктивный диалог. По словам Пескова, Москва исходит из того, что американцы продолжают поставлять вооружения для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу. Пресс-секретарь президента также добавил, что суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине, является ошибочным.

Накануне Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину. Об этом президент США сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер добавил, что Россия - это большая страна и большая сила. По его мнению, за последние недели в урегулировании украинского кризиса достигнут заметный прогресс. По словам Трампа, и в Москве, и в Киеве стремятся к разрешению конфликта.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 5 июля по инициативе США. Тогда беседа продлилась 1 час 25 минут.

#Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #Вашингтон #переговоры #Дмитрий Песков #телефонный звонок
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