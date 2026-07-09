Песков: Трамп вчера не звонил Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться

Президент США Дональд Трамп вчера не звонил российскому лидеру Владимиру Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», - сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что у лидеров России и США налажен конструктивный диалог. По словам Пескова, Москва исходит из того, что американцы продолжают поставлять вооружения для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу. Пресс-секретарь президента также добавил, что суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине, является ошибочным.

Накануне Трамп заявил, что намерен позвонить Владимиру Путину. Об этом президент США сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер добавил, что Россия - это большая страна и большая сила. По его мнению, за последние недели в урегулировании украинского кризиса достигнут заметный прогресс. По словам Трампа, и в Москве, и в Киеве стремятся к разрешению конфликта.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 5 июля по инициативе США. Тогда беседа продлилась 1 час 25 минут.