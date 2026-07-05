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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты двух стран беседовали почти полтора часа.
Вероника Левшина 05-07-2026 00:13
© Фото: Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», - уточнил Ушаков.

Лидеры государств разговаривали 1 час 25 минут, инициатором стала американская сторона, что «о многом говорит», подчеркнул помощник президента.

Напомним, Путин направил поздравительную телеграмму Трампу по случаю 250-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов. Российский лидер выразил убежденность, что выстраивание конструктивного, равноправного и взаимовыгодного диалога между столицами двух государств отвечает коренным интересам как их собственных народов, так и всего международного сообщества.

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