Мурашко описал новый подход к старению в российской медицине

Приоритет здравоохранения не просто в увеличении продолжительности жизни.
Дима Иванов 2025-10-22 20:15:29
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал пересмотреть традиционные представления о старении, сделав акцент на продлении здоровой жизни и профилактике заболеваний с помощью современных технологий. Об этом он заявил на пленарной сессии Четвертого национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2025» в Москве.

По словам Мурашко, ранее в медицине приоритет отдавался общему продлению продолжительности жизни и лечению хронических болезней, воспринимая старение как неизбежный физиологический процесс. Однако сегодня, в условиях демографических вызовов, ключевыми задачами становятся замедление развития патологий и их полное нивелирование.

«Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», - подчеркнул министр.

В качестве примера он привел инфаркт миокарда, который часто является результатом атеросклероза, развивающегося на протяжении 20–30 лет. Мурашко отметил, что современные программы здравоохранения уже интегрируют меры ранней диагностики, чтобы предотвратить такие осложнения. Кроме того, министр выделил роль цифровых медицинских помощников, которые позволяют достигать лучших результатов в лечении пациентов, повышая эффективность профилактики и терапии.

Ранее в Минздраве представили прогноз, согласно которому к 2030 году доля пожилых россиян превысит 25% населения страны.

#в стране и мире #Здравоохранение #Михаил Мурашко #старение #патологии #минздрав рф
