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Дроны уничтожили четыре пункта управления БПЛА врага под Константиновкой

Позиции противника удалось вскрыть по активности операторов беспилотников ВСУ и замаскированным антеннам.
09-07-2026 12:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили еще четыре пункта управления беспилотниками ВСУ в пригороде Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время воздушной разведки на Константиновском направлении операторы российских беспилотников выявили замаскированные пункты управления украинскими дронами в частных домах населенного пункта Алексеево-Дружковка. Позиции удалось обнаружить по активности операторов БПЛА и скрытно установленным антеннам связи.

После передачи координат по выявленным объектам нанесли удары расчеты ударных беспилотников 6-й мотострелковой дивизии и 136-й отдельной мотострелковой бригады. Как отметили в Минобороны, вместе с пунктами управления были уничтожены находившиеся там военнослужащие и оборудование.

В ведомстве подчеркнули, что поражение этих объектов осложнило применение украинских разведывательных и ударных беспилотников в районе Константиновки и соседних населенных пунктов.

Ранее, 3 июля, российское военное руководство доложило президенту Владимиру Путину о взятии Константиновки. Глава государства назвал это важным этапом на пути к Cлавянско-Rраматорскому узлу обороны ВСУ. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин охарактеризовал освобождение города как «первый, но очень важный этап» в дальнейшем продвижении на этом направлении.

Седьмого июля Минобороны также опубликовало кадры из Константиновки, снятые российскими штурмовиками. Командир бронегруппы 1194-го мотострелкового полка с позывным Крот заявил, что подразделения продолжают выполнять боевые задачи и продвигаться вперед, несмотря на сохраняющуюся активность украинских беспилотников. Военнослужащий с позывным Шмель, осматривая поврежденные в ходе боев жилые дома, выразил уверенность, что после окончания боевых действий город будет восстановлен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #ДНР #спецоперация #константиновка
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