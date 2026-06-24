Лавров: Россия не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы

Запад должен понять, что от военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в сфере жизненных интересов России нужно отказаться, и чем быстрее, тем лучше. Об этом заявил в ходе «Примаковских чтений» глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими методами вполне еще возможно, и об этом не раз говорил Владимир Путин. Для этого нужны конкретные, юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах. А также - обеспечение прав российских соотечественников.

В августе прошлого года лидеры России и США достигли ряда пониманий относительно политических путей выхода из украинского кризиса, напомнил министр. Москва сохраняет приверженность этим пониманиям. По словам Лаврова, их автором, по большому счету, была американская сторона, а российский лидер лишь дал свое согласие на озвученные нам предложения, после того, как тщательно их проработал.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет. Для России вопрос имеет принципиальный характер. И размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Во вторник Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, опираясь на стамбульские соглашения и понимания, достигнутые в Анкоридже. Президент отметил необходимость учитывать текущие обстоятельства на местах и принципы, озвученные им два года назад в выступлении перед сотрудниками министерства иностранных дел.