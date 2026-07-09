МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФИФА оценили работу судей после критики со стороны сборной Египта

Пьерлуиджи Коллина объяснил, что даже президент ФИФА не может повлиять на объективное мнение арбитров.
Гоар Хачатурян 09-07-2026 12:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Конструктивная дискуссия о решениях всегда будет частью футбола, в этом виде спорта нет места необоснованным обвинениям. Никто не может усомниться в честности судей на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

«Никто не может утверждать, что на судейство в ФИФА может влиять кто-либо, даже президент организации. Он всегда полностью поддерживал команду судей, доверяя нам и позволяя работать независимо. Судьи принимают честные решения и, как и игроки с тренерами, всегда стараются сделать все, что в их силах», - приводит его слова пресс-служба ФИФА.

Коллина добавил, что на ЧМ-2026 было проведено на 50% больше матчей, чем на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, и впереди еще восемь важных игр. При таком большом количестве матчей, сыгранных за относительно короткий промежуток времени, вполне нормально, что что-то идет не так, как ожидалось, сказал он.

«Когда такое происходит, это может вызвать реакцию, которая приведет к угрозам в адрес судей и их семей. Это неправильно», - отметил глава судейского комитета.

Он также прояснил ситуацию со сборными Аргентины и Египта, когда Марван Аттия наступил на ногу Лисандро Мартинеса. Как объяснил Коллина, после каждого забитого гола VAR (система видеопомощи судьям в футболе, которая использует технологию видеоповторов) проверяет фазу владения мячом в атаке. Если фол был зафиксирован в момент подготовки к удару и, по мнению системы видеопомощи арбитрам, повлиял на результат, система рекомендует провести просмотр на поле. Не существует установленных ограничений ни по расстоянию до ворот, ни по времени между инцидентом и взятием ворот.

«Мы считаем, что фол есть фол. Независимо от того, кажется ли фол "очевидным", если судья не видел его на игровом поле, VAR может вмешаться», - уточнил он.

Напомним, Аргентина победила Египет в драматичном матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:2. Команда Лионеля Месси уступала по ходу встречи 0:2.

#Египет #Футбол #чемпионат мира #Аргентина #FIFA #арбитры #Пьерлуиджи Коллина
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 