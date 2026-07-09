В ФИФА оценили работу судей после критики со стороны сборной Египта

Конструктивная дискуссия о решениях всегда будет частью футбола, в этом виде спорта нет места необоснованным обвинениям. Никто не может усомниться в честности судей на матчах чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

«Никто не может утверждать, что на судейство в ФИФА может влиять кто-либо, даже президент организации. Он всегда полностью поддерживал команду судей, доверяя нам и позволяя работать независимо. Судьи принимают честные решения и, как и игроки с тренерами, всегда стараются сделать все, что в их силах», - приводит его слова пресс-служба ФИФА.

Коллина добавил, что на ЧМ-2026 было проведено на 50% больше матчей, чем на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, и впереди еще восемь важных игр. При таком большом количестве матчей, сыгранных за относительно короткий промежуток времени, вполне нормально, что что-то идет не так, как ожидалось, сказал он.

«Когда такое происходит, это может вызвать реакцию, которая приведет к угрозам в адрес судей и их семей. Это неправильно», - отметил глава судейского комитета.

Он также прояснил ситуацию со сборными Аргентины и Египта, когда Марван Аттия наступил на ногу Лисандро Мартинеса. Как объяснил Коллина, после каждого забитого гола VAR (система видеопомощи судьям в футболе, которая использует технологию видеоповторов) проверяет фазу владения мячом в атаке. Если фол был зафиксирован в момент подготовки к удару и, по мнению системы видеопомощи арбитрам, повлиял на результат, система рекомендует провести просмотр на поле. Не существует установленных ограничений ни по расстоянию до ворот, ни по времени между инцидентом и взятием ворот.

«Мы считаем, что фол есть фол. Независимо от того, кажется ли фол "очевидным", если судья не видел его на игровом поле, VAR может вмешаться», - уточнил он.

Напомним, Аргентина победила Египет в драматичном матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:2. Команда Лионеля Месси уступала по ходу встречи 0:2.