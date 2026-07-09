Чучело Мбаппе сожгли на фестивале в Парагвае

Чучело нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе установили и сожгли на фестивале Сан-Хуан в Парагвае. Об этом сообщает Daily Mail.

Традиционно на мероприятии сжигают куклу, изображающую человека. Но не обычного, а того, кто в настоящее время является самым ненавистным в стране, говорится в материале.

«Комментируя спорный матч, Мбаппе похвалил свою команду и заявил, что они готовы победить любым способом на этом чемпионате мира», - пишет газета.

Напомним, после победы Франции над Парагваем со счетом 1:0 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу сенатор Селеста Амарилья обрушилась на Мбаппе в социальных сетях с яростной словесной атакой, изобилующей расистскими оскорблениями. Форвард сборной в ответ назвал Амарилью «презренной» и обвинил ее в «распространении ненависти и расизма».

По данным таблоида, бывший футболист Джо Харт назвал игроков Парагвая «абсолютным позором». А французская газета L'Equipe поставила судье Ильгизу Танташеву жесткую оценку 1/10 за то, что он не смог взять ситуацию под контроль.

Напомним, ранее на чемпионате мира по футболу стали известны все четвертьфиналисты. Завтра зрители увидят матч сборных Франции и Марокко, 10 июля - Испании и Бельгии, а 11 июля сыграют пары Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.