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Минздрав предложил ввести обязательную анестезию при лечении зубов

В документе министерства отмечается, что первичная помощь взрослым при заболеваниях зубов оказывается в амбулаторных условиях.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 10:29
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Минздрав России предложил ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь возникновение боли. Это следует из документа министерства, с которым ознакомилось агентство РИА Новости.

Сообщается, что при проведении лечения, в ходе которого могут возникнуть болевые ощущения, обезболивание станет обязательным. Первичная медико-санитарная помощь взрослым при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.

Помимо этого, если в ходе лечения были выявлены симптомы онкозаболевания, стоматолог обязан направить пациента к врачу-онкологу. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях зубов помощь оказывают врачи-стоматологи с привлечением врачей по специальностям.

Как сообщалось ранее, Минздрав России разработал проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок. Новый документ определит подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медицинскими работниками, и списка показаний для их применения. Уточняется, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу добавок, а направлено на формирование перечня БАД, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье. В ведомстве подчеркнули, что БАД не являются лекарственными средствами и не могут их заменить.

До этого в Минздраве РФ сообщили, что планируют утвердить новые стандарты лечения депрессии. Помимо уже имеющихся методов, ведомство добавит такие, как плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию, а также транскраниальную магнитную стимуляцию, электропунктуру и электронейростимуляцию мозга. Кроме того, пациенты смогут прибегнуть к помощи воздействия излучением видимого диапазона, гипоксивоздействия и тренировок с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях ЦНС и мозга.

#в стране и мире #Медицина #здоровье #Лечение #врач #стоматолог #анестезия #дантист
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