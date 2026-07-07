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В России появится перечень показаний для применения БАД

Работать над перечнем будут Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпромторг, Минсельхоз, ФАС и Росздравнадзор.
Виктория Бокий 07-07-2026 01:16
© Фото: Jürgen Pfeiffer, http://imagebroker.com#search, Globallookpress

Минздрав России разработал проект постановления правительства об особенностях применения биологически активных добавок (БАД). Новый документ определит подходы к формированию перечня БАД, назначаемых медицинскими работниками, и списка показаний для их применения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Формировать перечни будет межведомственная комиссия Минздрава России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер», - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирование перечня биологически активных добавок, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье. В ведомстве добавили, что БАДы не являются лекарственными средствами и не могут их заменить.

Напомним, новый порядок назначения биологически активных добавок к пище начал действовать в нашей стране с 1 марта. Теперь врачи могут назначать включенные в перечень зарегистрированные БАДы, если есть показания к их применению. Известно, что делать это может лечащий врач или фельдшер.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал 18 тысяч сайтов, нелегально торгующих биологически активными добавками. Ведомство настоятельно рекомендует покупать БАДы только у официальных поставщиков, предварительно проверив регистрационные документы.

#в стране и мире #Медицина #здоровье #Минздрав России #БАД #проект постановления
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