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Бойцы «Южной» группировки уничтожили автотехнику ВСУ в Краматорске

Автомобиль, по которому прилетели FPV-дроны, враг использовал для доставки личного состава и боеприпасов на передовую.
09-07-2026 07:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожают автомобильную технику ВСУ в Краматорске в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы дронов выявили авто, которое боевики использовали для доставки личного состава и боеприпасов на передовые позиции ВСУ. После подтверждения целей по ним ударили FPV-дроны.

Также наши военнослужащие уничтожили пикап ВСУ. Сделали они это в районе населенного пункта Дружковское.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что операторы беспилотников ежедневно работают по целям в районах, которые ранее считались глубоким тылом противника. Это стало возможным после освобождения Константиновки и дальнейшего продвижения подразделений «Южной» группировки войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Напомним, с освобождением Константиновки под контроль России перешли 66 квадратных километров территории. Штурмовые отряды «Южной» группировки войск сковали противника боями на восточном и юго-восточном направлениях, после чего осуществили охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль ключевые артерии снабжения украинской группировки. Благодаря этому гарнизон ВСУ был полностью изолирован.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #спецоперация #Краматорск #FPV-дроны
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