Расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожают автомобильную технику ВСУ в Краматорске в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе воздушной разведки операторы дронов выявили авто, которое боевики использовали для доставки личного состава и боеприпасов на передовые позиции ВСУ. После подтверждения целей по ним ударили FPV-дроны.

Также наши военнослужащие уничтожили пикап ВСУ. Сделали они это в районе населенного пункта Дружковское.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что операторы беспилотников ежедневно работают по целям в районах, которые ранее считались глубоким тылом противника. Это стало возможным после освобождения Константиновки и дальнейшего продвижения подразделений «Южной» группировки войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Напомним, с освобождением Константиновки под контроль России перешли 66 квадратных километров территории. Штурмовые отряды «Южной» группировки войск сковали противника боями на восточном и юго-восточном направлениях, после чего осуществили охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль ключевые артерии снабжения украинской группировки. Благодаря этому гарнизон ВСУ был полностью изолирован.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.