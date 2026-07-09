Эрдоган раскритиковал Нетаньяху и Мицотакиса за слова о поставках F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает уместными заявления премьер-министров Израиля и Греции Биньямина Нетаньяху и Кириакоса Мицотакиса о недопустимости получения Анкарой истребителей F-35. Об этом он сказал по итогам саммита НАТО в Анкаре.

«Этим заявлениям нет места в моей картине мира. Ясно, куда движется Нетаньяху, и Мицотакису не следовало бы допускать такой же ошибки», - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что Турция уже производит это оборудование и также имеет право его покупать. Анкара входила в консорциум по производству F-35 и создавала для истребителя ряд комплектующих и элементов фюзеляжа.

Мицотакис сказал на полях саммита НАТО, что вопрос о продаже Турции истребителей F-35 должен решаться, учитывая интересы всех членов НАТО, включая Грецию. Он аргументировал это военной угрозой Афинам со стороны Анкары на фоне споров о морских границах.

По словам премьер-министра Израиля, возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке. Он отметил, что в случае, если Анкара все же получит истребители, то будет использовать их якобы для агрессии.