Нетаньяху: передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке

Возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он считает, что Турция хочет вернуть Османскую империю, в состав которой входили бы Сирия, частично Иордания, Израиль и некоторые страны Персидского залива. Со слов Нетаньяху, в случае, если Анкара все же получит истребители, то будет использовать их якобы для агрессии.

«Это бы разрушило баланс сил на Ближнем Востоке, потому что Турция, как я думаю, имеет агрессивные намерения. Они открыто об этом говорят. Они хотят вернуть Османскую империю…», - заявил Нетаньяху в интервью CNN.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, Вашингтон еще размышляет над вопросом передачи Турции истребителей F-35. В это же время турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты пообещали поставить пять истребителей.

Напомним, Турция принимала участие в международной программе по созданию F-35, но в 2019 году США исключили ее из проекта после того, как Анкара купила российские зенитные ракетные системы С-400. В этого времени турецкие власти неоднократно заявляли, что хотят решить этот вопрос и добиться возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.

Накануне Дональд Трамп объявил, что снимает санкции с Турции за покупку у России С-400. Он добавил, что Вашингтон не намерен применять такие меры к своим союзникам.