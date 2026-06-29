«Пощечина от Брижит»: Макрон снова появился на публике в темных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за год появился на официальном мероприятии в солнцезащитных очках. В этот раз глава страны надел их на встречу с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал даже в помещении. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что причиной этому могла стать очередная «пощечина от Брижит».

Макрон появлялся в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года. Речь он произносил в них, даже находясь в помещении. Тогда президент объяснил это лопнувшим в глазу сосудом.

В мае прошлого года во время визита во Вьетнам с супругой журналист, снимавший выход французского главы из самолета, запечатлел момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит. На видео видно, как ее рука касается подбородка Макрона.

По сообщению французского политического обозревателя Флориана Тардифа, такой поступок был вызван вспышкой ревности. Причиной стала тайная связь французского лидера с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.