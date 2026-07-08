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Мошенники стали обманывать россиян с июльскими надбавками к пенсии

Злоумышленники говорят пенсионерам о «технической ошибке» при начислении июльских надбавок и просят назвать код из СМС.
Анастасия Митина 08-07-2026 06:40
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана, при которой под видом сотрудников Социального фонда или банка звонят пожилым гражданам и говорят им о «технических ошибках» с начислением июльских надбавок к пенсиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники сообщают пенсионерам о «технической ошибке» при начислении июльских надбавок. Мошенники создают искусственную спешку, требуя от пожилых граждан подтвердить личные данные, назвать реквизиты карт или коды из СМС.

В «Мошеловке» подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и Соцфонда никогда не требуют у россиян по телефону назвать персональные данные или код из СМС. Там также напомнили, что никогда не стоит принимать решение в спешке. Если разговор вызывает сомнения, то следует прервать его и связаться самостоятельно с фондом или банком для уточнения всей информации.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко предупредил россиян о новой схеме мошенников. Они под видом представителей компаний, которые списывают долги, убеждают граждан платить им якобы за сопровождение банкротства.

В итоге долги никуда не исчезают, а появляются новые проблемы с законом. Злоумышленники в этой схеме могут также заставить людей переписать на них свое имущество, чтобы якобы не потерять его в банкротстве.

#в стране и мире #Пенсии #Мошенники #пенсионеры
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