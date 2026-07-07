Россиян предупредили о новой схеме мошенников-«раздолжнителей»

Мошенники под видом представителей компаний, которые списывают долги, стали убеждать россиян платить им якобы за сопровождение банкротства. Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.

«В Сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают "раздолжнители", они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за "сопровождение банкротства"», - объяснил Щербаченко.

Далее, продолжил эксперт, когда просрочки растут, аферисты предлагают взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с ними. В итоге долги у граждан никуда не деваются, а также у них могут появиться проблемы с законом, предупредил Щербаченко.

По его словам, мошенники в этой схеме прибегают к манипуляциям и социальной инженерии. Таким образом они заставляют людей переписать на них свое имущество, чтобы якобы не потерять его в банкротстве.

Щербаченко настоятельно порекомендовал не передавать средства незнакомым людям, которые выступают в роли посредников между гражданами и банком. Он объяснил, что в таких случаях важно общаться напрямую с банком, обращаться туда с просьбой подобрать подходящий вариант для урегулирования долга.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян еще об одной новой схеме злоумышленников. Аферисты начали маскироваться под управляющие компании и от их имени рассылать гражданам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление.