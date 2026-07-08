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Рекордный Эль-Ниньо угрожает ростом цен на кофе и какао

Индонезийский климатолог отметил, что засушливые условия в течение длительного времени могут спровоцировать снижение объемов производства в его стране.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 07:00
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Jiri HERA, Global Look Press

Метеорологическое явление Эль-Ниньо, когда поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся аномально теплыми, может привести к росту мировых цен на кофе и какао, если продолжительная засуха затронет ключевые сельскохозяйственные регионы Индонезии. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости индонезийский климатолог Адри Рамдани.

«Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур», - рассказал ученый.

По его словам, засушливые условия в течение длительного времени могут спровоцировать снижение объемов производства. Из-за этого начнется рост мировых цен. Рамдани отметил, что правительство Индонезии разрабатывает меры подготовки к экстремальным сценариям. Климатолог напомнил, что страна входит в число крупнейших мировых производителей кофе и какао.

В апреле в компании Green Economy Coalition (GEC) предупредили, что шоколад может исчезнуть с магазинных полок к 2050 году. Все дело в климатических проблемах, которые могут стать причиной исчезновения растений с какао-бобами. В компании заявили, что страны, которые удовлетворяют спрос на шоколад, в беде из-за нестабильной погоды, экстремальной жары и разрушительных болезней сельскохозяйственных культур. Речь идет о регионах Западной Африки. Именно оттуда поступает до 90% всех собираемых какао-бобов. Без вмешательства извне эти земли могут стать непригодными к выращиваю необходимых культур уже к 2050 году, предупредили экологи.

Ранее директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов рассказал агентству РИА Новости, что Эль-Ниньо может привести к сокращению урожая сахарного тростника в Индии. Неблагоприятные погодные условия могут снизить производство сахара в Индии на 3-8 млн тонн в годовом выражении, что спровоцирует резкий рост мировых цен на сахар. По словам эксперта, Индия может закрыть экспортную программу. Если при этом Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены пойдут вверх.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений. По прогнозам, длительность явления может сохраняться до 12 месяцев и нарушать погодные условия по всему миру. Поскольку пик большинства явлений Эль-Ниньо приходится на период с ноября по январь, явление, начавшееся уже в июне, будет иметь около шести месяцев для усиления.

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