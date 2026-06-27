Рекордный Эль-Ниньо угрожает резким ростом цен на сахар

Метеорологическое явление Эль-Ниньо, когда поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся аномально теплыми, может привести к сокращению урожая сахарного тростника в Индии. Об этом рассказал агентству РИА Новости директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов.

Он объяснил, что неблагоприятные погодные условия могут снизить производство сахара в Индии на 3-8 миллионов тонн в годовом выражении. Это спровоцирует резкий рост мировых цен на сахар. По словам эксперта, Индия может закрыть экспортную программу. Если при этом Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены пойдут вверх.

Тихонов отметил, что ключевую роль в ситуации играет юго-западный муссон. В Индии его называют «настоящим министром финансов».

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений. По прогнозам, длительность явления может сохраняться до 12 месяцев и нарушать погодные условия по всему миру. Поскольку пик большинства явлений Эль-Ниньо приходится на период с ноября по январь, явление, начавшееся уже в июне, будет иметь около шести месяцев для усиления.

Эксперты опасаются самого разрушительного Эль-Ниньо с 1877 года. Согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре 2026 года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Это один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства. Причем главный риск - не локальный неурожай, а синхронное падение урожайности в нескольких странах одновременно.