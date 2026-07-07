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Расчет «Мсты» сорвал работу дроноводов ВСУ на Добропольском направлении

В результате артиллерийского удара пункт управления БПЛА ВСУ был полностью уничтожен вместе с операторами дронов и оборудованием связи.
07-07-2026 12:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была обнаружена подразделениями войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки. Операторы выявили замаскированный пункт управления БПЛА, откуда украинские военнослужащие координировали работу ударных беспилотников, после чего передали точные координаты артиллеристам.

Получив целеуказание, расчет «Мста-С» оперативно занял огневую позицию и нанес удар 152-миллиметровыми снарядами. В результате пункт управления был уничтожен вместе с операторами беспилотников и оборудованием связи.

Поражение цели подтвердили расчеты разведывательных БПЛА, осуществлявшие объективный контроль в режиме реального времени. После выполнения огневой задачи артиллеристы замаскировали самоходную установку и покинули позицию, чтобы избежать ответного удара. По оценке ведомства, уничтожение пункта управления снизило возможности ВСУ по применению разведывательных и ударных дронов на этом участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Мста-С #добропольское направление
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