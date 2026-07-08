МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам пообещали жаркую погоду в пятницу

Жара в столице продержится недолго - уже в выходные ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.
Виктория Бокий 08-07-2026 07:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Предстоящая пятница станет самым теплым днем недели. Ожидается, что воздух прогреется до +24...+26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор - это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры», - говорится в сообщении.

Что касается четверга, то в этот день в столице ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

В выходные Москве будет лить дождь, температура воздуха понизится. Ожидается, что после полудня термометры покажут от +22 до +24 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что жара накроет столицу в пятницу текущей недели. По ее данным, воздух прогреется до +27 градусов.

#Москва #в стране и мире #лето #Погода #Жара #синоптик
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 