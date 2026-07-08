Москвичам пообещали жаркую погоду в пятницу

Предстоящая пятница станет самым теплым днем недели. Ожидается, что воздух прогреется до +24...+26 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В пятницу циклон опустится своим центром в районы Белоруссии, а столица попадет в его теплый сектор - это сохранит в регионе кратковременные дожди, местами с грозой, и поспособствует росту температуры», - говорится в сообщении.

Что касается четверга, то в этот день в столице ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

В выходные Москве будет лить дождь, температура воздуха понизится. Ожидается, что после полудня термометры покажут от +22 до +24 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что жара накроет столицу в пятницу текущей недели. По ее данным, воздух прогреется до +27 градусов.