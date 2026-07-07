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Синоптик рассказала москвичам, когда в столицу вернется жаркая погода

Погода в столице будет неустойчивой, так как Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть.
Дарья Ситникова 07-07-2026 04:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москву вернется жаркая погода в ближайшую пятницу, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона», - рассказала она.

Позднякова отметила, что в столице в пятницу ожидается плюс 25-27 градусов. Это относится к категории жаркой погоды.

Однако тепло сохранится ненадолго. После этого столица попадет в тыловую часть циклона, из-за чего погода будет неустойчивой.

Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, какие регионы России ощутят на себе аномальную жару. Жители центральных и западных областей Черноземья испытают на себе зной в 32 градуса. «Красный» уровень погодной опасности также введен в Калининградской области и в Белоруссии.

#Москва #Россия #в стране и мире #лето #Погода #Татьяна Позднякова
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