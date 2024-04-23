Врач Бессмертный дал рекомендации аллергикам, как завести питомца

Несмотря на наличие аллергии на некоторых домашних животных, существует небольшая вероятность того, что страдающий этим недугом человек может завести себе питомца. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, самым оптимальным вариантом для аллергиков являются хладнокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про собак и кошек - теплокровных животных, то контакты с ними лучше свести до минимума, поскольку это может быть чревато серьезными заболеваниями дыхательных путей.

«Гипоаллергенных кошек и собак не бывает - вне зависимости от шерсти. Лысая кошка, не лысая - аллергию у человека вызывает слюна животного, а не шерсть», - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что изредка бывают случаи реакции на ту или иную породу. Используя метод проб и ошибок, человек может таким образом подобрать себе питомца.

«Не гарантирую, что через какое-то время на эту породу (аллергия. - Прим. ред.) не начнется», - предостерег врач.

Бессмертный также рассказал о том, что в России ведутся работы по созданию вакцины для лечения аллергии как на собак, так и кошек. В настоящее время средство находится на стадии испытаний.

Ранее врач Логина рассказала, что аллергическая реакция у некоторых людей порой является следствием потребления противоаллергенных препаратов.