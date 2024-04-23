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Врач Бессмертный дал рекомендации аллергикам, как завести питомца

По мнению собеседника «Звезды», основным аллергеном со стороны питомцев является их слюна.
Глеб Владовский 2024-04-23 09:44:20
© Фото: Ulrich Niehoff, imageBROKER, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на наличие аллергии на некоторых домашних животных, существует небольшая вероятность того, что страдающий этим недугом человек может завести себе питомца. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, самым оптимальным вариантом для аллергиков являются хладнокровные животные, такие как черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если говорить про собак и кошек - теплокровных животных, то контакты с ними лучше свести до минимума, поскольку это может быть чревато серьезными заболеваниями дыхательных путей.

«Гипоаллергенных кошек и собак не бывает - вне зависимости от шерсти. Лысая кошка, не лысая - аллергию у человека вызывает слюна животного, а не шерсть», - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что изредка бывают случаи реакции на ту или иную породу. Используя метод проб и ошибок, человек может таким образом подобрать себе питомца.

«Не гарантирую, что через какое-то время на эту породу (аллергия. - Прим. ред.) не начнется», - предостерег врач.

Бессмертный также рассказал о том, что в России ведутся работы по созданию вакцины для лечения аллергии как на собак, так и кошек. В настоящее время средство находится на стадии испытаний.

Ранее врач Логина рассказала, что аллергическая реакция у некоторых людей порой является следствием потребления противоаллергенных препаратов.

#аллергия #рекомендации #наш эксклюзив #Питомцы #шерсть
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