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Два новых высокотехнологичных предприятия открыли в Москве

Раньше ЖК-матрицы в России не выпускали совсем.
Владимир Рубанов 08-07-2026 22:10
© Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два новых высокотехнологичных предприятия заработали в особой экономической зоне «Технополис Москва». Речь о первой в России роботизированной линии по выпуску жидкокристаллических матриц для дисплеев. Они используются в разных сферах - медицине, транспорте, системах безопасности. Все это сделано в рамках импортозамещения. Раньше такие матрицы в России не выпускали совсем.

«По поручению президента мы продолжаем обеспечивать технологическую независимость нашей страны. В прошлом году в Москве было введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий. В этом году будет около двух миллионов. Будут введены десятки новых предприятий, в том числе два запускаем сегодня», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще на одном предприятии запустили линию по изготовлению высокоскоростных оптических модулей. Они передают большие объемы данных и обеспечивают работу дата-центров и банков.

В городе создан полный технологический цикл производства оптических трансиверов: от компонентной базы до готовой продукции. Ранее все это импортировалось. Теперь используется продукция Московского центра фотоники, включая фотонные интегральные схемы, которые радикально повышают скорость передачи данных.

Ранее в Москве завершили проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии. Новая трасса проходит под действующей Арбатско-Покровской линией метро и МКАД. Открытие участка планируется на следующий год. На строительстве Рублево-Архангельской ветки сейчас работают три проходческих щита.

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