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В Москве завершили проходку тоннеля на Рублево-Архангельской линии

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, позади еще один важный и сложный этап строительства участка новой ветки от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской».
Сергей Дьячкин 22-06-2026 12:45
© Фото: Telegram/mos_sobyanin © Видео: Telegram/mos_sobyanin

В Москве завершена проходка тоннеля метро между станциями «Липовая Роща» и «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Щит-гигант "Мария" проложил большой двухпутный тоннель длиной 2,04 км», - говорится в сообщении градоначальника.

Собянин уточнил, что трасса пролегает под действующей Арбатско-Покровской линией метро и МКАД. По его словам, позади еще один важный и сложный этап строительства участка новой ветки. Он проходит от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Его открытие запланировано на следующий год. Мэр сообщил, что в целом на строительстве Рублево-Архангельской линии сейчас задействованы три проходческих щита.

Новая ветка столичного метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе в Красногорск. Комфортные пересадки на два кольца - МЦК и БКЛ - дадут десятки вариантов маршрутов поездок и позволят москвичам и гостям столицы быстро добираться до любой точки города.

Ранее мэр Москвы рассказал о техническом пуске первого участка Рублево-Архангельской линии от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». По словам градоначальника, в сентябре здесь уже поедут пассажиры. Около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность к метрополитену. Пять станций улучшат транспортное обслуживание жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк. Их поездки в центр станут в два раза быстрее.

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© Telegram/mos_sobyanin
#Москва #в стране и мире #метро #транспорт #строительство #Сергей Собянин #тоннель
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