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Депутат Матвейчев объяснил, какой может быть маркировка ИИ-контента

Предполагается, что на первом этапе такая отметка будет добровольной.
Владимир Рубанов 08-07-2026 19:55
© Фото: Pogiba Alexandra news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Маркировка ИИ-контента нужна для того, чтобы люди могли отличить реально существующие факты от созданного нейросетью. А также - чтобы исключить фейки, дипфейки и тому подобные вещи, рассказал «Звезде» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

«У нас огромное количество дипфейков. За последнее время 19 губернаторов стали жертвами дипфейков. То есть люди, наши граждане, избиратели, видят, как выступает губернатор, его лицо, его видео, губы шевелятся в такт. И он говорит какие-то страшные вещи о том, что катастрофа, чрезвычайная ситуация, нас там бомбят и так далее, пугают народ, люди начинают там чуть ли не в бомбоубежище бежать и прочее. А оказывается, что губернатор не выступал и ничего не делал. То есть это делают украинцы», - сказал депутат.

По словам Матвейчева, вопрос маркировки очень сложный, потому что сейчас огромное количество людей создают материалы в сетях с использованием ИИ, в том числе журналисты. Порядок маркировки позже определит Минцифры. На первом этапе предполагается посмотреть, насколько люди будут добровольно отмечать ИИ-контент. Будет ли какая-то ответственность за отсутствие маркировки - решится в дальнейшем.

«Некоторые вообще считают, что такой объем контента не отрегулировать и не описать. Соответственно, будем смотреть, нужно ли будет все подряд маркировать. У нас очень многие ученые пишут статьи, где применяется ИИ - надо ли будет это тоже все маркировать или нет. Или выделить какие-то особые группы контента, которые обязательны к маркировке, а какие-то группы, может быть, будут необязательны», - уточнил Матвейчев.

Есть вариант, что такие отметки будут ставить платформы в автоматическом режиме, добавил депутат. Напомним, что 8 июля Госдума приняла базовый закон о развитии ИИ в России. Документ предусматривает в том числе маркировку созданного ИИ-контента и обязывает уведомлять об авторских правах.

#искусственный интеллект #ии #госдума #закон #наш эксклюзив #маркировка
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