Никитин доложил Путину о работе транспортного комплекса страны

Транспортный комплекс РФ работает в штатном режиме, несмотря на снижение запасов авиатоплива. Об этом доложил президенту России глава Минтранса Андрей Никитин.

«Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость», - сказал он.

Никитин подчеркнул, что Министерство транспорта делает все возможное для доставки топлива в Крым. Напомним, что на полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом.

Россия обеспечивает все перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом, отметил министр транспорта. Кроме того, он рассказал, что перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки.

В ходе совещания о ситуации на топливном рынке после террористических ударов киевского режима по гражданской инфраструктуре президент РФ Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России - один из самых высоких в мире. Глава государства сказал, что трудности с топливом временные.