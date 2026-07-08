МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Никитин доложил Путину о работе транспортного комплекса страны

Андрей Никитин отметил, что Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 18:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Транспортный комплекс РФ работает в штатном режиме, несмотря на снижение запасов авиатоплива. Об этом доложил президенту России глава Минтранса Андрей Никитин.

«Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость», - сказал он.

Никитин подчеркнул, что Министерство транспорта делает все возможное для доставки топлива в Крым. Напомним, что на полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом.

Россия обеспечивает все перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом, отметил министр транспорта. Кроме того, он рассказал, что перевозящие топливо машины проходят по «зеленому коридору» через пункты пропуска для нормализации доставки.

В ходе совещания о ситуации на топливном рынке после террористических ударов киевского режима по гражданской инфраструктуре президент РФ Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России - один из самых высоких в мире. Глава государства сказал, что трудности с топливом временные.

#Россия #в стране и мире #Путин #транспорт #доклад #Никитин
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 