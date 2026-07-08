«Град» обрушился на район сосредоточения боевиков ВСУ под Добропольем

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета реактивной системы залпового огня «Град» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». По данным ведомства, удар был нанесен по району сосредоточения подразделений ВСУ на Добропольском направлении.

Как сообщили в министерстве, цель обнаружили операторы разведывательных беспилотников, которые выявили замаскированные позиции в лесополосе и передали координаты артиллеристам. После получения целеуказания расчет выдвинулся на огневую позицию и выполнил залп 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами с дистанции свыше 20 километров.

По информации Минобороны, в результате удара были поражены артиллерийские орудия, опорные пункты и личный состав ВСУ. После выполнения огневой задачи расчет покинул позицию, чтобы избежать ответного удара, затем пополнил боекомплект и продолжил выполнение задач.

В ведомстве отметили, что корректировку огня и объективный контроль результатов обеспечивали подразделения войск беспилотных систем. По оценке Минобороны, взаимодействие операторов БПЛА и артиллерии позволяет оперативно выявлять и поражать военные объекты, обеспечивая поддержку штурмовых подразделений на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.