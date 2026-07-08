Школам разрешили сокращать часы по ряду предметов в первом классе

Министерство просвещения России разрешило школам в сентябре и октябре уменьшать общее количество часов, рекомендованных для изучения некоторых учебных предметов в первом классе. Это нововведение направлено на адаптацию первоклассников к школьной нагрузке, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

Приказ №729 разрешает сократить количество часов для изучения таких предметов, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Труд (технология)». Однако содержание учебных предметов остается неизменным. Максимальная норма сокращения указана в процентах.

При этом количество уроков по предмету «Физическая культура» не рекомендуется сокращать, так как двигательная активность важна для детей младшего школьного возраста. Нововведения вступят в силу с 1 сентября. С этого же дня для первоклассников полностью отменят домашние задания.

С 1 сентября также изменится объем учебной нагрузки для учеников начальной школы. За четыре года обучения общее количество аудиторных занятий должно составлять от 2 966 до 3 305 академических часов. Ранее эти границы были от 2 954 до 3 345 часов.