Эрдоган усмехнулся при виде Макрона в солнцезащитных очках

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил с усмешкой французского лидера Эмманюэля Макрона. Тот прибыл на официальную фотосессию руководителей НАТО в Анкаре, надев темные очки.

В среду в Анкаре прошла традиционная церемония группового фотографирования глав государств-членов военного блока. Перед началом мероприятия турецкий лидер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовали каждого прибывшего. Макрон стал единственным, кто пришел в солнцезащитных очках. Это вызвало усмешку у Эрдогана во время рукопожатия.

Ранее уже появлялись ироничные комментарии по поводу появления Макрона на международных мероприятиях в солнцезащитных очках. Например, в январе пользователи соцсетей обсуждали его выход в таком виде на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Второй раз Макрон надел темные очки во время встречи с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Париже и не снимал их даже в помещении. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что это могло быть связано с очередным недовольством со стороны супруги президента Брижит.