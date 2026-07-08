«Макс» начал тестировать создание каналов всеми пользователями

Мессенджер «Макс» приступил к тестированию функции создания публичных каналов. Для создания публичного канала потребуется «Цифровой ID».

Пользователь может создать до пяти публичных каналов. Для этого нужно перейти во вкладку «Чаты», нажать на значок «+», выбрать опцию «Создать канал» и добавить изображение, заголовок и описание.

По умолчанию новые каналы создаются как приватные. Чтобы сделать их публичными, нужно зайти в настройки и присвоить свободный никнейм. Однако для этого сначала необходимо оформить «Цифровой ID», если он еще не получен.

Информацию о запуске нового функционала «Звезде» подтвердил представитель пресс-службы «Макса». По его словам, на первом этапе доступ к созданию публичных каналов будет предоставлен пользователям приложения для Android. В дальнейшем эта возможность появится в мобильной веб-версии и на ПК.

Ранее возможность использовать российский национальный мессенджер «Макс» появилась у жителей 40 стран. В эту группу вошли государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Для создания аккаунта им нужно загрузить приложение, выбрать страну, указать номер телефона и получить СМС с проверочным кодом. Регистрация возможна с использованием сим-карт операторов из Вьетнама, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы, а также других стран.